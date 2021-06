Calciomercato Inter, perché Young prende tempo sul rinnovo: il vero motivo

L'esterno ex Manchester United prende tempo e ancora non ha dato una risposta ai nerazzurri: cosa c'è dietro la sua incertezza

In casa Inter uno dei calciatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è Ashley Young. All’esterno è stato proposto un rinnovo annuale, ma non è da escludere la partenza dell'esterno inglese. Il motivo? Come svela Sky Sport, “il calciatore vorrebbe infatti tornare in Inghilterra per stare vicino alla famiglia e in queste ore sta valutando soprattutto le offerte pervenute dalla Premier League”, si legge. Oltre a Watford e Burnley, c’è anche l’Aston Villa.