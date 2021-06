Dopo Hakimi, l’Inter ora si muove: c’è anche una scelta “alla Darmian”

Ecco una delle idee del club nerazzurro per sostituire l'esterno marocchino, prossimo al trasferimento al PSG

Con Achraf Hakimi prossimo alla firma con il PSG, l’Inter si muove sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro. Tra i profili monitorati ce n’è uno in particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, molto apprezzato per la duttilità: “Zappacosta è un’ottima alternativa da prendere per entrambe le fasce, una scelta alla Darmian per intenderci”, si legge. È sicuramente tra i nomi caldi per la fascia destra, anche se i nerazzurri al momento stanno valutando tutte le opzioni e ancora non hanno deciso su chi puntare.