Inter, anche Zappacosta per la fascia: “C’è stato un incontro con l’agente”

Le ultimissime di mercato sulla pista per la fascia destra: dialoghi in corso con il procuratore dell'esterno di proprietà del Chelsea

C'è anche Davide Zappacosta tra i candidati per la fascia destra dell'Inter in vista del dopo Hakimi. Così Sky Sport ha aggiornato sulla situazione dell'esterno, di rientro al Chelsea dopo il prestito al Genoa: "Un giocatore che è nei pensieri dell'Inter è Davide Zappacosta, di proprietà del Chelsea ma nell'ultima stagione al Genoa. C’è stato un incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’agente del giocatore per capire quali siano i margini dell'affare ma è sicuramente una possibilità di mercato insieme alle altre che l'Inter sta studiando".