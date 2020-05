Calciomercato / Cavani ha scelto l’Inter. Marotta, tre colpi per “dimenticare” Lautaro

Tutti i movimenti di calciomercato che vedono protagonista l’Inter e i suoi giocatori in questi giorni, tra obiettivi concreti, possibili innesti e cessioni.

22 Maggio

Bucchioni: “Cavani per l’Inter ha buttato all’aria tutto! E per Lautaro è stato proposto…”

Lautaro, raggiunto l’accordo…con l’Inter. E Marotta ora ha tutte le carte in mano

Werner, Cavani e un giovane italiano: Suning, un tris di acquisti per far grande l’Inter

Cavani ha già ‘chiamato’ Marotta: “Vuole l’Inter”. Ciò che ha detto lo dimostra chiaramente

MD – Barcellona, su Semedo tutte le big d’Europa: Inter in corsa, è la chiave per Lautaro?

MARCA – Mercato, Barcellona molto ottimista per Lautaro e Pjanic

21 Maggio

Ag Sensi: “Conte impazzisce per lui, non lascerà l’Inter. In Inghilterra lo vuole…”

BILD – Il Bayern Monaco prova a trattenere Perisic: ecco l’ultima proposta fatta all’Inter

Olè: “Lautaro sarà del Barcellona. Affare più caro di sempre per un argentino, i dettagli”

Inter, caccia all’erede di Lautaro. Pedullà: “Doppio colpo. Ed ecco la mossa su Aguero”

Perisic, Joao Mario, Lazaro, Icardi, rebus riscatti: Inter, a rischio più di 100 milioni

Cavani, la mossa del PSG per Icardi spiana la strada all’Inter. Lautaro? Marotta ha le idee chiare

Barcellona, Junior Firpo avvicina Lautaro: ok dell’Inter, si tratta sulla parte economica

Cavani-Icardi, destini incrociati? Le mosse dell’Inter possono condizionare le scelte del PSG

20 Maggio

Inter-Cavani, avanti! Prima mossa ufficiale. Ma la vera svolta è un’altra: Marotta è già pronto

Pozzo: “Musso? È forte, ma deve rimanere un altro a Udinese per maturare completamente”

Mertens sfumato, l’Inter pensa a Cavani: era già in lista. L’attacco dipende da una costante

A Lautaro un super ingaggio. E il Barça ci prova con l’Inter con una vecchia carta

Lukaku, presente e futuro dell’Inter. Conte ha un piano per Romelu, poi sarà caccia al nuovo partner

EDICOLA MARCA – PSG su Haaland, non è chiaro il futuro di Cavani e Icardi

Sport – Il Barça mette sul mercato 7 giocatori per aumentare la posta in gioco per Lautaro…

Parisi: “Mertens rinnova col Napoli? Non è stata una questione di soldi”

19 Maggio

Mercato, ecco il sogno dell’Inter da almeno 2 anni. E i tifosi sono rimasti abbagliati

Dopo il doppio no arriva l’assist da Icardi? GdS: “Super plusvalenza per l’Inter. PSG pronto a…”

CdS – Inter, il Barcellona ha fretta per Lautaro: pronti 75 milioni più un grande ex

GdS – La scelta di Godin cambia i piani dell’Inter sul mercato: i dettagli. E per il vice-Handa…

CdS – Inter-Mertens, c’è già l’accordo: un fattore spaventa i nerazzurri

MD – Lautaro, Barcellona tremendamente ottimista: le nuove cifre. E l’Inter si fionda su…

Sky – Mertens, no Inter: rinnova col Napoli, 2 anni a 4 mln e bonus alla firma. Futuro in società

Inter, da Cavani all’esterno da 50 mln: Conte prepara la rivoluzione. 6 acquisti per 4 cessioni

18 Maggio

SM – Né Lautaro né Skriniar. Inter, l’addio doloroso potrebbe essere un altro: 60mln sul piatto

Svolta Icardi, c’è l’apertura a rimanere al Psg. L’Inter spera, scongiurata la clausola ‘Salah’

TL ipotizza l’Inter 2020/2021: sei colpi clamorosi per l’assalto allo scudetto

Inter, basta scommesse: Conte vuole gente abituata a vincere, priorità Vidal. Marotta…

Inter, rebus Lazaro: due le ipotesi per il suo futuro. Da Newcastle segnali contrastanti

Lautaro, l’Inter ribadisce: clausola non trattabile. Il Barça arriva a 90 più due giocatori

Ansa – Tonali sempre più verso l’Inter. Bloccato Mertens ma se parte Lautaro…

Serie A, il nuovo protocollo: niente ritiro, tamponi ogni 4 giorni e la novità più importante

Sabatini: “Mercato di scambi? Difficile, il Bologna non può farne con Inter, Juve, Roma. Su Ibra…”

17 Maggio

La novità che avvicina il colpo Werner: “L’Inter offrirà anche un cartellino da più di 20 mln”

SM – Inter-Icardi, dal PSG offerta ‘fuori mercato’: “Nello spogliatoio Mauro…”

SM – Inter, Conte chiama Mertens:” messaggio chiaro. E c’è la grossa novità targata Suning

Tonali, Inter sicura! Godin saluta. Icardi? Ecco quanto vuole pagare il Psg. E Cancelo…

Offerta top, ma Mertens dice no. E la risposta fa godere i tifosi dell’Inter: “Grazie, ma…”

Biasin: “Mertens-Inter molto vicini. Ma molto. A tal punto che sembra la situazione di…”

Mertens, trattativa avanzata con l’Inter. Nerazzurri vigili su Kurzawa e Meunier. Cavani…

Rivoluzione Inter. Attacco? L’ultima idea ha del clamoroso: e non si parla di un nome qualunque

Marotta sfrenato: il colpo del 2020 ha finalmente un nome. Sarà il lampo più grande dell’Inter

Inter, torna Perisic? Spunta un’ipotesi a sorpresa fin qui mai considerata: Marotta direbbe sì

16 Maggio

Lautaro, proposti questi 6 giocatori. E c’è la svolta: “Nei prossimi giorni l’Inter dirà…”

Mertens al posto di Lautaro? Corsera chiarisce: “L’arrivo all’Inter di sicuro coincide con…”

Bayern Monaco, scaduti i termini per il riscatto di Perisic: Inter, ora cambiano i piani

Inter, nuovi indizi sul ritorno di Cancelo: Barcellona, trovata la chiave per Lautaro

Lautaro, l’Inter non si smuove da 90 mln. E che svolta: Messi dà un grande assist a… Zhang

Inter, stretta finale per Mertens: arrivano nuove conferme, accordo ormai a un passo

Inter, mai più rosa corta: l’attacco 2020/2021 potrebbe essere pazzesco. Che poker!

15 Maggio

Inter-Werner, arriva la grande novità forse decisiva. Scenari cambiati: “La clausola…”

Inter-Mertens, quasi fatta! Documenti già scambiati, Dries a un passo dalla maglia nerazzurra

Chiesa, attacco Inter: “Offerti due talenti assoluti”. Nainggolan? C’è un altro nome a sorpresa

Lautaro, Inter chiarissima: 90 mln più contropartita. C’è il nome: e non è né Vidal né Semedo

Inter, Messi pazzo di Lautaro: “E’ impressionante, somiglia a Suarez. Lui al Barça? Vedremo…”

Lautaro, dal Barcellona offerta choc “pronta a essere firmata”. E c’è anche lo sgarbo all’Inter

14 Maggio

Inter, occhi in casa Porto: nel mirino un esterno sinistro colombiano, garantisce Cordoba

Sport – Lautaro al Barcellona lo paga…la Juve! Inter pressa e il secondo nome non sarà Vidal

Inter, c’è l’offerta per Mertens. GdS: “Tra i dirigenti del Napoli c’è la convinzione che…”

In Spagna – L’Inter ha deciso: il sostituto di Lautaro è uno solo. E per averlo…

MD – Lautaro esce allo scoperto: “Barcellona o resto”. Inter alle strette, giorni decisivi

Mertens cerca casa a Milano: stretta finale dell’Inter, c’è un ultimo ostacolo da superare

Inter, respinte al mittente le offerte per Skriniar: veto di Conte, servono 75 milioni

GdS – Dal no al Bayern alla telefonata di Conte: Eriksen chiede spazio. “Ma nell’Inter futura…”

Mercato Inter, Commisso: “Castrovilli ce lo teniamo stretto. Chiesa? Potrebbe anche restare”

13 Maggio

ESCLUSIVA Pres Racing: “Lautaro vale più di 111 mln. Se ti chiama Messi è dura. Scelse l’Inter così”

Inter, no al Barcellona per Skriniar. Anzi, Marotta rilancia: la nuova difesa è già fatta

Sky – Inter, progetto Conte: talenti e giocatori pronti. Tre big in lista, due colpi a zero

Inter, per Chiesa svolta inaspettata? “Fonti vicine al club confermano che…”

MD – Inter, non solo Lautaro: il Barcellona piomba su un altro gioiello. Marotta risponde con…

Vidal avvicina Tonali alla Juve? TS: “Difficile che l’Inter faccia un doppio colpo a meno che…”

Inter, Marotta studia il doppio colpo. CdS: “Il primo è vicino. E non dipende da Lautaro”

CdS – Serie A verso lo stop? UEFA irritata: ora le italiane rischiano l’esclusione dalle Coppe

12 Maggio

Gds – Emerson Royal, il nuovo Maicon che piace all’Inter: ecco le sue caratteristiche. Nel Betis…

Sky – Icardi, PSG e Inter dialogano. Bayern-Perisic, deadline fissata: l’Inter aspetta, le sensazioni…

Mundo Deportivo – Lautaro, Barcellona trova i soldi per l’Inter: super operazione con regista

Offerta monstre del Barça per Lautaro, l’Inter rifiuta: Zhang non fa sconti. Il Toro non ha mai…

Inter, nuova idea per la fascia destra: nel mirino un baby talento del Panathinaikos

Inter, ritorna Cancelo! Si sblocca la cessione di Lautaro, maxi affare con Barcellona e City

Werner, si apre una possibilità per l’Inter: ma il ‘piano A’ di Marotta e Ausilio è un altro

Inter-Barça, il retroscena clamoroso di gennaio. Marotta, spunta la grande promessa a Lautaro

Pedullà: “Tonali? Juve in pole, nessun contatto Inter-Cellino. Su Lautaro-PSG…”

11 Maggio

Vidal-Inter, Conte lo vuole ancora. Marotta tratta col Barça, ma a una sola condizione

SM – Lautaro Martinez, la percentuale di addio aumenta. Inter, ecco i possibili sostituti

Inter, incontro in vista con il Torino: passi in avanti per lo scambio Izzo-Gagliardini

Lautaro, il Barça fissa la deadline: la posizione dell’Inter. E in entrata occhio a questi 3 nomi

Tonali, non si andrà per le lunghe: testa a testa Inter-Juventus, Cellino fissa il prezzo

Kumbulla, irrompe la Lazio: l’Inter resta in pole, ma il Verona cambia le carte in tavola

Mertens ha deciso: lascerà Napoli. Super offerta dell’Inter, due gli ostacoli da superare

10 Maggio

Inter, su Lautaro irrompe il Manchester United: offerto un maxi ingaggio, ma non basterà

Inter-Tonali: operazione in stile Barella. C’è il forte gradimento del giocatore. Conte…

Ts – Inter, 2 i nomi per l’attacco e spunta uno scambio a sorpresa. Lo slot liberato da Sanchez…

Inter-Icardi, Marotta chiaro con Wanda. L’attaccante diventa un jolly importante. Era convinto…

Non solo Icardi: Inter e PSG, affari in vista? GdS: “I nerazzurri puntano al doppio colpo. E occhio a…”

9 Maggio

Icardi, ore calde. C’è la pista clamorosa tutta nuova: “L’Inter potrebbe offrirlo per avere…”

Conte, assist a Moses per tenersi l’Inter. Il tecnico non ha dubbi, ora dovrà rispondere sul campo

Icardi, ritorno in Italia? C’è la sua decisione definitiva: “Ha detto al PSG che…”

Inter, accordo tra Lautaro e il Barcellona? Parla l’agente: “L’unica verità è che…”

L’Equipe – PSG, via all’operazione Icardi: sì al riscatto, chiesto all’Inter uno sconto

Icardi, mossa PSG: all’Inter pedina che piace molto a Conte. E non è né Cavani né Draxler

AS – Barcellona, Lautaro a tutti i costi: neanche l’ERTE ferma i blaugrana

Vanheusden, addio allo Standard quasi inevitabile. “E occhio ad un ritorno all’Inter se…”

Chiesa: “Inter o Juventus? Non ci sono trattative, c’è la Fiorentina. Sul mio ruolo…”

8 Maggio

MD – Lautaro, commento Inter: “Ma Barcellona pensa che siamo stupidi? Non c’è dubbio che…”

Sport – Barcellona, assalto finale per Lautaro: Inter, tra le contropartite c’è un ‘affare’

Inter, Graziani: “Lautaro? Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Non ha senso…”

Sport – Lautaro, accordo di 5 anni col Barça con una certezza importante. Inter in lotta per…

Il PSG vuole Icardi in saldo, l’Inter nicchia. Spunta l’ipotesi scambio con un nome a sorpresa

Tonali, Inter e Juve pronte al blitz. Servono 50 milioni, entrambe aspettano un assist… del Barça

Inter, Conte spinge per Izzo: Marotta ha due carte per convincere il Torino

TS – Inter, ora tocca ad Eriksen: gap fisico annullato, Conte studia il piano per esaltare il danese

Pedullà – Inter, accordo Lautaro-Barcellona: i blaugrana fanno paura. Le altre…

7 Maggio

Inter, colpaccio più vicino: contatti continui, si può chiudere a fine mese! Ecco la cifra giusta

Da Barella e Bastoni fino a Pirola: l’Inter getta le basi per il futuro. E per Esposito…

Mercato, l’Inter mette nel mirino Alaba che ha uno sponsor d’eccezione: Conte. La situazione

Ag. Persyn: “È felice all’Inter. Rinnovo? Manca l’accordo, trattativa in corso”

Lautaro, retroscena clamoroso: “A Barcellona convinti che uscirà allo scoperto. Ma c’è di più”

Barcellona, trovata la carta per sbloccare l’affare Lautaro: Inter, ecco il “Nuovo Maicon”

Werner, l’Inter scopre un evidente vantaggio. E spunta un dettaglio mai svelato prima

Mercato, l’Inter per Lautaro sta pensando di attuare la mossa più forte che ci sia

Eriksen: “L’Inter è il miglior club della Serie A, non vado via! Sul mio ruolo…”

Inter, dalla Francia sicuri: “Il riscatto di Icardi è una priorità del PSG a tal punto che…”

Inter, punto mercato: no a Cancelo, Brozovic rinnova. Icardi out. Florenzi-Nainggolan e Mertens…

6 Maggio

Lautaro, Conte boccia tutti. Zhang durissimo: “Se Barça farà pressioni, Inter risponderà…”

In Francia – Il Psg non vuole Icardi. Il grande sogno di Leonardo si chiama…Lautaro

Icardi, entro fine mese la decisione del PSG sul riscatto: Inter (e Juventus) attendono

Inter, contatti avviati per Emerson: fissato il prezzo, può sbloccare l’affare Lautaro

Mertens, è ora di decidere: l’Inter affascina e tormenta, il Napoli non perde le speranze

Bild – Mercato Inter, per Timo Werner è bagarre. E c’è già una favorita

Pedullà – Lautaro-Barcellona? Due fattori possono preoccupare l’Inter

EDICOLA / Sport: Barcellona, Lautaro Martinez: limite dieci giorni

EDICOLA / TS: Scambi Inter. Lista Marotta: il gioco dei 15. La Juve sgomma

MD: Semedo, uomo chiave per l’Inter e non solo. Nerazzurri interessati a Emerson

5 Maggio

Eriksen: “Ecco perché ho scelto l’Inter. Quarantena? E’ stata dura. Quando mi ha fermato la polizia…”

Inter, 26 giorni per 70 milioni: Icardi-Psg, si decide. “C’è sensazione che…”

Ex allenatore Lautaro: “Deve andare al Barcellona, non può perdere il treno. Con Messi…”

Inter, accordo per 60 milioni più 2 giocatori per Lautaro? La realtà è invece ben diversa

Sport – Lautaro, principio di accordo tra Inter e Barcellona: 60 mln + 2 giocatori, i nomi

Lautaro, dal Barça deadline all’Inter: entro 10 giorni una risposta. Ma l’offerta non basta a Zhang

Perisic sospeso tra il riscatto Bayern e il ritorno all’Inter? Spunta anche una terza ipotesi

Il Barcellona è alla ricerca del numero 9. Eto’o fa un grande assist all’Inter

Pogba, è tempo di decidere: quattro le pretendenti, l’Inter ha una carta da giocare

Inter, oro argentino: da Icardi e Lautaro 180 milioni, Marotta prepara la rivoluzione

Sport: “Lautaro, 60 milioni più 2 giocatori: Barcellona e Inter molto vicini all’accordo”

4 Maggio

Commisso: “A Castrovilli la 10. Chiesa può andare, basta che lo dica. Mi sono stancato di…”

Julio Cesar: “Sarei rimasto all’Inter fino a fine carriera. Madrid? Brividi. Rigore di Ibra? Gli dissi…”

SportMediaset – Inter, Brozovic punto fermo: ecco la manovra per allontanare il Liverpool

SportMediaset – Inter, Pogba fuori portata. Virata decisa su Tonali, c’è la contropartita per il Brescia

Godin ma non solo: Inter, futuro a rischio per cinque. E in entrata occhio a questi sei nomi

Inter-Sanchez, riscatto praticamente impossibile: c’è un ostacolo enorme. E ci sarà un altro addio

Gagliardini, duello Torino-Fiorentina: l’Inter ha le idee chiare ma intanto fissa il prezzo

Altobelli: “Pogba al posto di Sensi o Barella? Decide Conte. Pericolo ingaggio: i compagni…”

Rinnovo e poi caccia al record: Handanovic presente e futuro dell’Inter. E per il ruolo di vice…

L’Inter e il metodo Conte applicato al mercato: ecco i primi tre nomi sulla lista di Marotta

GdS – Pogba un bene di lusso: affare da oltre 200 milioni. Inter, Zhang ci pensa in caso di…

Rangnick: “Werner? Deve migliorare nel rendimento. In caso di partenza dovrà valutare la possibilità…”

3 Maggio

Inter, la Fiorentina ha ormai scelto il futuro di Dalbert: ecco la decisione dei Viola

Lautaro, l’Inter può solo vincere: incasso da paura. E Marotta ha già un nome per il futuro

SM – Pogba-Inter: la verità. Icardi-Juve? C’è una grossa novità. Si apre scenario interessante

Inter, cambio di strategia: tre cessioni permetteranno di valorizzare i giovani migliori

Werner, l’asta è aperta: testa a testa Inter-Juventus, Marotta ha un jolly da giocare

Pogba-Inter, si può! Tre variabili per il colpo clamoroso. Tutto nato da un ‘fastidio’ di Zhang

Lautaro, rinnovo solo in caso di permanenza: ecco quanto offrirà l’Inter. Il Barcellona…

Inter, in sede un cassetto che Marotta sogna di aprire: Conte impazzirebbe per ciò che nasconde

Inter, addio illustre? “Marotta ha già provato a lungo a cederlo”. Deciso il prezzo

Griezmann per Lautaro? Arriva la decisione definitiva e Conte è già stato informato

2 Maggio

ESCLUSIVA Colonnese: “Ho il nerazzurro nel cuore. L’Inter tenga Lautaro e prenda subito…”

Lautaro, offerta assurda del Barcellona. Mundo Deportivo ammette: “Inter non accetterà mai”

Inter, nel mirino l’ultimo gioiello della scuderia Raiola: occhi puntati sul nuovo Ziyech

Conte vuole un’Inter più azzurra. Castrovilli, Tonali, Chiesa e non solo: tutti gli obiettivi

Mercato, conferme su Pirola: l’Inter lo ha blindato, a luglio l’ufficialità. I dettagli

SM – Lautaro, Inter fa i nomi al Barcellona e non c’è Vidal. Attacco: 2 colpi tra questi 3

Lautaro non vuole rinnovare? Repubblica: “L’Inter smentisce. La questione fondamentale…”

Amoruso: “Lautaro ha già deciso: andrà al Barcellona. Conte ha stravolto l’Inter”

Inter vicina al colpo in uscita, Ceccarini: “20 milioni in arrivo nelle casse nerazzurre”

Inter, piace un difensore del Barcellona: c’è la concorrenza di United, PSG e Chelsea

In Spagna – Lautaro allo scoperto: no al rinnovo con l’Inter. Barça sicuro: la prossima mossa…

Inter, senti Werner: “Io al Bayern Monaco? Preferirei un altro campionato. Non direi mai…”

MD – Lautaro prende posizione: non vuole parlare di rinnovo con l’Inter. Ha fatto capire…

1 Maggio

Morais (vice di Mou all’Inter): “Possibile vedere Messi con la maglia nerazzurra, ecco perché”

ESCLUSIVA Boninsegna: “Si giochi fino a dicembre. Inter, 3 reparti ok. Ma uno è troppo leggero”

DS Lipsia: “Venderemo pochi calciatori. Werner? Non andrà via a meno del suo valore”

Ansa – Il Psg festeggia lo scudetto acquistando un ex Inter. Il costo? 25 mln di euro

ESPN – Icardi ago della bilancia del mercato. Se il Psg non lo riscatta, Inter costretta a…

SM – Inter-Lautaro, svelato grande bluff Barça. Altro che 111mln, arriva offerta ‘irrispettosa’

Sky – Lautaro-Barça, corteggiamento serrato. L’Inter ha delle condizioni per le contropartite

Ds Zurigo: “Gnonto si allenerà con la prima squadra. È un ragazzo intelligente, la sua scelta…”

Frecce Inter, c’è l’ipotesi più affascinante: un ‘capitolo 2’ che sembrava irrealizzabile

Nainggolan ‘perdonato’? Dall’Inter la sentenza definitiva che spazza via ogni dubbio

Inter, sprint Chiesa. Offerta da capogiro: “Proposto un vero top”. E c’è un possibile raddoppio

Radu, sorpasso a Musso e Gollini. È lui il preferito dell’Inter come vice Handanovic

Conte fiuta un doppio affare. Kumbulla-Vertonghen, le armi dell’Inter per blindare la difesa

30 Aprile

Niente Juventus per Mauro Icardi che potrebbe però tornare in Italia la prossima stagione ma senza vestire il nerazzurro

Dalla Spagna – Ecco la richiesta dell’Inter per la cessione di Lautaro Martinez

Braida: “Lautaro piace sicuramente al Barcellona. Ma affinché l’affare vada in porto…”

ESCLUSIVA Ag Borja: “Convinto Conte con umiltà. Per lui Lautaro sarà top mondiale. Se l’Inter…”

L’Inter non ha ancora mollato Moses. Conte lo promuove, ma serve uno sconto dal Chelsea

Mertens, il rinnovo aspetta: Chelsea in pole, l’Inter aspetta. E un like diventa un giallo

Pogba: l’asta è aperta. Gli ostacoli sono tre. L’Inter può sorprendere tutti

Inter, per Esposito pronto un percorso “alla Bastoni”: Suning ha un obiettivo ambizioso

Brozovic bussa alla porta dell’Inter con una richiesta. Per ora bocche cucite

Radu, il futuro rimane un’incognita: tre le ipotesi. E l’Inter tiene caldo un altro nome

Inter, restyling a sinistra: Young unico confermato, l’obiettivo numero uno è Emerson

Inter, per Lautaro servono almeno 90 milioni cash. Già definito il piano per il sostituto

29 aprile

Arthur no, Nainggolan sì: “Ecco il perché del clamoroso cambio di strategia dell’Inter”

Di Stefano(Sky): “Milan-Icardi? C’è stato un discorso al Bulgari. Ma l’offerta…”

Inter, c’è il sì di Conte: per Perisic e Nainggolan si fa strada l’ipotesi fino ad oggi impensabile

Mercato, Marotta pianifica “l’affare milionario”. E l’ad dell’Inter sa già con chi finanziarlo

Inter, Icardi è il passato: nessuna chance di ritorno, possibile uno “sconto coronavirus”

Lautaro-Barcellona, parola a Conte: scelto l’erede in caso di addio, lo finanzia…Icardi

Inter, reintegro di Icardi in rosa? La Gazzetta dello Sport risponde così sul suo futuro

28 Aprile

Fonte Barça: “Neymar impossibile, vogliamo Lautaro. Dall’Inter arrivato un sì fondamentale”

Lautaro, l’Inter evita l’incubo dei tifosi: “Non succederà, sarebbe carpiato in piscina vuota! Il nome è un altro”

Kumbulla-Inter, ci siamo. La carta della svolta ha un nome a sorpresa: né Salcedo né Dimarco

Nainggolan-Inter, c’è la sentenza definitiva di Conte. E spunta una confidenza a sorpresa

Arthur, la Juventus mette la freccia: sorpasso sull’Inter, accordo vicino con il Barcellona

Inter, ipotesi scambio Izzo-Gagliardini: regia di Raiola, contatti avviati con il Torino

In Argentina: “Icardi vuole la Juve? Mossa fortissima delll’Inter. Rovinati i piani di Mauro”

27 Aprile

Inter, arrivata la chiamata in sede che può cambiare ogni scenario. Il nome è una grossa novità

Chiesa e Tonali? Marotta ha un altro sogno pazzesco. Inter in pista, arriva un segnale forte

AS: “Inter, Lautaro vuole l’addio: Messi l’ha chiamato”. E c’è la confessione inequivocabile

Inter, mercato stellare: ecco 183,5 mln in più. Marotta può chiudere il clamoroso doppio colpo

Inter, pronto lo svincolato di lusso a colmare il vuoto che potrebbe lasciare Diego Godin

26 Aprile

Sport – Sanchez: niente Inter o United, c’è la MLS e un indizio avvalora questa ipotesi

In Spagna – Griezmann, idee chiare sul futuro: Inter e PSG sanno già la risposta

Sky – Inter, Lautaro-Barcellona: l’affare non decolla per due motivi. Il nodo da sciogliere…

Roma, per la corsia sinistra si pensa anche a Biraghi: il riscatto dell’ex viola non è certo

Bucchioni: “Ecco la svolta per Pogba all’Inter, ora si può. Tonali ad un passo e non solo”