Calciomercato, Giroud: “Milan grande club, ho adorato i loro campioni. Il futuro…”

Le parole in chiave mercato dell'attaccante del Chelsea, direttamente dal ritiro della nazionale francese verso gli Europei.

Non è ancora finita tra il Milan e Olivier Giroud in chiave mercato. Dall'attaccante fresco di rinnovo con il Chelsea, arrivano nuovi segnali in chiave futuro. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, l'attaccante campione d'Europa in carica coi Blues ha risposto così a domanda sul proprio futuro: "Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerei del mio futuro, il Chelsea ha attivato in aprile l'opzione per il rinnovo e l'hanno annunciata. Non parlerò del mio futuro a livello di club, sono concentrato sugli Europei".