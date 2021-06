Il Napoli fa sul serio per un obiettivo dell’Inter: “Accordo vicino, le cifre”

Sprint del club ora allenato da Luciano Spalletti per un giocatore accostato anche al club nerazzurro nelle scorse settimane

Secondo Gazzetta.it, "non è più soltanto un'idea, Emerson Palmieri. Il difensore del Chelsea è l'obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Il club si sta muovendo in questa direzione. I contatti continuano, ormai, da settimane. E si potrebbe anche arrivare ad un accordo sul costo del cartellino in tempi brevi. La situazione attuale racconta di una richiesta del Chelsea di 15 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe risparmiarne almeno 3-4 considerato che il ragazzo è in scadenza a giugno 2022", si legge.