Mercato, il Consiglio Federale stanzia nuovi fondi per i club: e c’è una novità

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano importanti novità dal Consiglio Federale tenutosi ieri a Roma in vista della prossima sessione di calciomercato. Scrive il quotidiano:

“Il Consiglio che si è tenuto ieri a Roma ha approvato lo statuto della Lega Serie A, ma non solo. La novità sostanziale riguarda la prossima sessione di calciomercato: le società in carenza di indice di liquidità potranno comunque fare operazioni purché il saldo tra acquisti e cessioni non scenda sotto i -2,5 milioni. Alle società sono stati inoltre destinati altri 2,5 milioni: 15mila euro per ogni club professionistico e 6mila per quelli di Serie D, calcio a 5 e femminile“.

(Fonte: Corriere dello Sport)