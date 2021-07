CM – L’Inter e Inzaghi confidano in Dumfries: si attende questa mossa del PSV

L'allenatore nerazzurro si è espresso chiaramente sui candidati per la fascia destra

C'è un preferito nella lista di Simone Inzaghi per la fascia destra dell'Inter. Nel casting per il dopo Hakimi, l'allenatore nerazzurro ha indicato la sua priorità. Come svelato da Calciomercato.com, "Denzel Dumfries è la prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia destra, ma sia l'Inter che l'allenatore sperano che la volontà del giocatore sia decisiva nella trattativa con il PSV che ancora non apre al prestito con diritto di riscatto", si legge.