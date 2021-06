Sky – Calhanoglu all’Inter e non al Milan… non per soldi: il vero motivo

Manuele Baiocchini a Sky Sport è tornato sulla scelta del centrocampista turco di approdare in nerazzurro dopo la scadenza coi rossoneri

Queste le parole di Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky, sulla scelta di Calhanoglu: “Credo non abbia bisogno neanche di cambiare casa ora Calhanoglu. Guadagna qualcosa in più, ma lui ha fatto una scelta tecnica: ha voluto l’Inter, pensa possa essere una squadra superiore al Milan come dice la classifica. Economicamente non gli cambia tanto, aveva voglia di cambiare e voleva rimanere fortemente in Italia. La Juve lo aveva cercato con Paratici, che poi è andato al Tottenham. L’offerta del Qatar non lo convinceva, quella dell’Atletico Madrid è venuta meno quando è arrivato il sì dell’Udinese per De Paul. Calhanoglu all’Inter con delusione e rabbia dei tifosi del Milan, un affare importante per i nerazzurri, che prendono un giocatore forte a costo zero”.