LuLa esplosiva con Calhanoglu: “Perfetto per Inzaghi. Nel giorno della firma con l’Inter…”

Hakan Calhanoglu ha iniziato la sua esperienza all'Inter spingendo sull'acceleratore. Vuole ritagliarsi un ruolo importante

"Il ruolo Hakan ha le caratteristiche perfette per esaltarsi con Inzaghi, ma dovrà evitare quelle lunghe pause che spesso hanno condizionato il suo rendimento al Milan. Non è né Eriksen - l’uomo che doveva prendere per mano il progetto Inzaghi - né Luis Alberto, l’arma in più della Lazio di Simone, ma di entrambi ha qualcosa e quel qualcosa può rendere la LuLa ancora più esplosiva. Nel giorno della firma sul contratto, la sua prima immagine social da interista lo ritraeva con secchio e pennello in mano, con Milano ai suoi piedi, come un artista pronto a dipingere calcio: gli interisti già scalpitano per vedere l’esposizione. In serata il primo post: «Bello essere qui». Sì, il Milan è già un ricordo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.