Calhanoglu, gol e crescita continua. L’Inter se lo gode: “C’è un retroscena sulla Juventus”

Dopo qualche alto e basso a inizio stagione, Hakan Calhanoglu nelle ultime uscite con la maglia dell'Inter ha mostrato una crescita costante

Dopo qualche alto e basso a inizio stagione, Hakan Calhanoglu nelle ultime uscite con la maglia dell'Inter ha mostrato una crescita costante. Simone Inzaghi lo ha voluto fortemente, e ora tutto l'ambiente nerazzurro se lo gode. E pensare, come scrive calciomercato.com, che il turco ex Milan sarebbe potuto diventare un calciatore della Juventus:

"Beppe Marotta è un top player a livello manageriale, probabilmente il migliore nel panorama calcistico italiano. Il caso di Calhanoglu è esemplificativo in tal senso (...). Contratto triennale da 4,5 milioni di euro per la prima stagione e 5 per le due successive. E pensare che Hakan poteva essere un giocatore della Juventus, il suo agente aveva avuto più di un contatto con Fabio Paratici nella scorsa primavera. Con l’addio dell’ex direttore sportivo il club bianconero decise di non andare avanti nella trattativa. Dopo quattro anni trascorsi in rossonero Calhanoglu voleva una nuova sfida professionale stimolante e l’ha trovata nell’Inter".