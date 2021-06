Sky – Inter, Calhanoglu vicino: “Hakan richiesta esplicita di Inzaghi”

L'Inter ha ormai messo le mani su Hakan Calhanoglu. Il club nerazzurro si è mosso per il centrocampista turco

L'Inter ha ormai messo le mani su Hakan Calhanoglu. Come vi abbiamo riportato riportato, il club nerazzurro si è mosso per il centrocampista turco, in scadenza di contratto con il Milan e lontano dal rinnovo con i rossoneri. La società di Viale della Liberazione è pronta a offrire al calciatore uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione.