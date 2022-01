Cambi in mezzo: “Via in 2. Frattesi? Marotta sceglie un altro volto nuovo da portare all’Inter”

Si preannunciano grandi cambiamenti nel centrocampo dell'Inter in questi ultime due settimane scarse del calciomercato di gennaio

Si preannunciano grandi cambiamenti nel centrocampo dell'Inter in questi ultime due settimane scarse del calciomercato di gennaio. Come vi abbiamo riportato, infatti, Stefano Sensi potrebbe presto partire in direzione Genova, dove lo attende (in prestito fino al termine della stagione) la Sampdoria. Ma a lasciare i nerazzurri potrebbe essere anche Matias Vecino, che come noto piace molto alla Lazio. A Milano, proprio dalla Samp, potrebbe invece arrivare Morten Thorsby. Scrive la Gazzetta dello Sport: