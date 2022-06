Pedullà – Cambiaso, incontro Genoa-Juventus: l’Inter resta in attesa

La Juventus irrompe con forza su Andrea Cambiaso, laterale in scadenza nel 2023 con il Genoa neo retrocesso in Serie B

La Juventus irrompe con forza su Andrea Cambiaso, laterale in scadenza nel 2023 con il Genoa neo retrocesso in Serie B nel mirino anche dell'Inter. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, sarebbe in corso un incontro tra bianconeri e rossoblù. Nello specifico, la Juventus avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Dragusin per avere Cambiaso. L'Inter, al momento, resta in attesa. Ecco il tweet di Pedullà: