Cambiaso, spunta il Bologna. “Da non escludere operazione in sinergia con l’Inter”

Andrea Cambiaso è un profilo che piace all'Inter. L'esterno del Genoa è un nome cerchiato dai nerazzurri tanto che la scorsa settimana l'agente ha incontrato i dirigenti dell'Inter in sede. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, negli ultimi giorni c'è stata un'accelerata da parte del Bologna che lo vorrebbe già prendere quest'anno, mentre l'Inter opterebbe per averlo a parametro zero nel 2023, quando scadrà il contratto che lega Cambiaso al Genoa.