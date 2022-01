Inter-Atalanta, cambiato l’accordo per Gosens: ecco cosa prevede ora il contratto

Come vi abbiamo riportato, Robin Gosens è diventato ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: cambia un dettaglio della trattativa

Come vi abbiamo riportato, Robin Gosens è diventato ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno tedesco arriva in nerazzurro dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto (a 25 milioni più bonus), che diventerà obbligo a determinate condizioni. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, è proprio sulle condizioni relative all'obbligo che c'è stata una variazione. L'Inter, infatti, dovrà riscattare il calciatore non più al primo evento di gennaio 2023, bensì alla prima partita giocata con i nerazzurri (anche amichevole). Scrive il quotidiano: