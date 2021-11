Campbell sicuro: “Conte ha chiesto de Vrij, sono certo che presto lo vedremo al Tottenham”

Come un fulmine a ciel sereno, il nome di Stefan de Vrij entra in ottica Tottenham. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023

Marco Macca

Come un fulmine a ciel sereno, il nome di Stefan de Vrij entra in ottica Tottenham. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter e, secondo alcune indiscrezioni, Antonio Conte, nuovo manager degli Spurs, lo avrebbe inserito nella lista della spesa consegnata a Paratici. Kevin Campbell, ex grande attaccante di Arsenal ed Everton, ha parlato così della questione a Football Insider:

"Il Tottenham ha bisogno di un altro centrocampista? No, hanno le giuste risorse in quel reparto. Conte avrà la sua idea su cosa vuole fare e come vuole giocare. La chiave è ingaggiare giocatori che miglioreranno questa squadra. Non hanno bisogno di acquisti tanto per fare numero. Se ha chiesto de Vrij, gli Spurs devono dargli de Vrij. Conte ha un modo di fare sul mercato molto netto e quindi io sono sicuro che presto vedremo il difensore centrale dell'Inter a Londra".

(Fonte: Football Insider)