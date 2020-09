La strategia resta quella, un’uscita per un’entrata. Antonio Candreva non rientra più nei piani dell’Inter e di Conte e allora si sta pensando ad una cessione. Il giocatore si starebbe convincendo ad accettare un’offerta che gli è arrivata dalla Samp. Un triennale ad un mln e mezzo all’anno. A quel punto si libererebbe un posto per l’arrivo di Darmian e rispettare il patto fatto con il Parma.

(Fonte: CdS)