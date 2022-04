Ex Inter, Cannavaro può tornare in panchina: contatti avviati con l’Espanyol

Nuova avventura in vista per l'ex difensore dell'Inter, Fabio Cannavaro. Il campione del mondo 2006 sarebbe in contatto con l'Espanyol

Marco Macca

Nuova avventura in vista per l'ex difensore dell'Inter, Fabio Cannavaro. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il campione del mondo con l'Italia nel 2006 sarebbe in contatto con l'Espanyol per diventare, a partire dalla prossima stagione, il nuovo allenatore degli spagnoli:

"I contatti tra l’allenatore italiano e il presidente dell’Espanyol, il cinese Chen Yansheng, sono già avvenuti. Il numero uno del club di Barcellona apprezza molto Cannavaro come allenatore dai tempi della Cina. E il fatto di avere avuto esperienze importanti in Spagna come calciatore gioca a suo favore. La possibilità è concreta, ma non c’è ancora niente di concluso", si legge.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)