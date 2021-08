CorSera – Ronaldo, caos calmo. Da Torino tutto tace, ma Mendes lavora per l’addio

A sei giorni dalla fine del mercato in casa bianconera tiene banco il possibile addio del portoghese

Eva A. Provenzano

Attorno alla figura di Ronaldo c'è il caos. Gli occhi sono puntati tutti su di lui dopo la panchina a Udine e un ruolo nella Juventus che al momento sembra ridimensionato. Il Corriere della Sera questa mattina parla del calciatore portoghese che almeno in teoria sembra lontano da Torino: "In pratica mancano solo sei giorni alla fine del mercato e trasferire una star che guadagna 60 milioni lordi e dal cui cartellino i bianconeri per evitare minusvalenze si aspettano 28 milioni di euro non è semplice.

Jorge Mendes sta bussando a diverse porte per realizzare quello che sembra un desiderio del calciatore di cambiare aria. C'è qualche dubbio sul PSG che potrebbe perdere Mbappé.Pare che il club parigino per ora abbia rinunciato ai 160 mln offerti dal Real Madrid per un calciatore che l'anno prossimo andrà in scadenza. E mentre Al Thani - che non appartiene alla famiglia del Qatar ma per primo ha annunciato l'arrivo di Messi a Parigi - ha postato la foto dell'argentino insieme a CR7, si parla anche di City. Potrebbe essere la sua meta qualora i citiziens non arrivassero alla fine ad acquistare Kane dal Tottenham.

Il Corriere della Sera scrive: "Da Torino tutto tace. Dalla Continassa fanno sapere che nessuna proposta ufficiale è stata avanzata per l’attaccante portoghese e che in mancanza di offerte concrete Ronaldo resterà alla Juventus. Con una veste differente rispetto al passato, certo: non più intoccabile, ma trattato al pari degli altri. Caos calmo, fino al prossimo tweet".

(Fonte: Corriere della Sera)