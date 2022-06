Capello: “Lukaku ottimo colpo per l’Inter, in Italia nessuno riesce a marcarlo”

Lukaku è un ottimo colpo per l'Inter. Ne è sicuro Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Milan e Roma: le sue parole

Lukaku è un ottimo colpo per l'Inter. Ne è sicuro Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Milan e Roma, che intervistato da Il Messaggero, ha detto:

«Lukaku è un ottimo colpo perché in Italia nessuno riesce a marcarlo per lo strapotere fisico. Di Dybala non parlo per una ragione semplice: commento i fatti, non le voci».