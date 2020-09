Mundo Deportivo: “L’Inter ha fatto capire al Barça che il prezzo di Lautaro Martinez è…”

In Spagna non mollano e rilanciano: Lautaro Martinez è ancora il primo obiettivo per l’attacco del Barcellona. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, a maggior ragione a pochi giorni dalla conclusione della sessione di calciomercato. Ma, secondo il Mundo Deportivo, a fronte dell’ultima richiesta dei catalani per il giocatore, il club nerazzurro ha risposto chiaramente: “L’Inter ha fatto al Barça che se vuole parlare ancora di Lautaro Martínez, il prezzo dell’attaccante argentino è di 80 milioni di euro. Da quel prezzo si tratta. La buona notizia è che non è incedibile. La cattiva notizia è da dove il Barça può ottenere quella somma di denaro”, scrive Francesc Aguilar.