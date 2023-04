Capuano: “Ho percepito un fastidio di De Zerbi per l’accostamento all’Inter. E Mourinho…”

Negli studi di Telelombardia, Giovanni Capuano ha fatto alcune considerazioni sulle voci in merito al futuro della panchina dell'Inter

"Escluderei un ritorno di Mourinho all'Inter perché il modo che ha di intendere il ruolo di allenatore mal si sposa con un dirigente come Marotta, che rappresenta in toto l'azienda per cui lavora. Fatico a credere a Marotta che ruota attorno a Mourinho e viceversa. De Zerbi? Mi pare di aver percepito un suo fastidio visto il continuo accostamento all'Inter di questi ultimi giorni".