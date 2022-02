Icardi, in Italia resta il Milan? “A lui non dispiacerebbe, ma le caratteristiche…”

Il giocatore prima di Natale era stato proposto alla Juventus ma il club bianconero ha investito su Vlahovic

Mauro Icardi anche in questa sessione di mercato avrebbe provato a lasciare il PSG e sarebbe stato proposto alla Juventus, poco prima di Natale. Su calciomercato.com raccontano che la società bianconera "non aveva ancora in programma di anticipare il budget estivo in questa sessione invernale, e, in ogni caso, non l'avrebbe fatto per Icardi avendo già Vlahovic nel mirino". Ha avuto anche contatti con Barcellona e Arsenal ma questi contatti non sono mai stati approfonditi.