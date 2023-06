Carnevali: “Frattesi? Richiesta solo dalla Premier. Club italiani mai sentiti”

Prima della partita tra Sassuolo e Fiorentina, l'ad Carnevali ha parlato del futuro di due giocatori neroverdi, Berardi e Frattesi . «Se questa è ultima gara di Berardi e Frattesi? Molto semplice: Berardi è la nostra bandiera e il desiderio è di continuare con lui anche nei prossimi anni, riteniamo sia un giocatore indispensabile per noi», ha detto a DAZN.

«Per quanto riguarda Frattesi - ha aggiunto - sento che tante italiane si sono avvicinate ma con noi non hanno mai parlato. L'unico mercato per Frattesi è quello di Premier: abbiamo avuto qualche richiesta». Il centrocampista italiano è stato spesso associato al mercato dell'Inter, oltre che a Roma, Juve e Milan. Ma il dirigente nega contatti con le squadre italiane. Per il momento.