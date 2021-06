Carnevali blinda Raspadori: “Incedibile, resta sicuramente al Sassuolo. Con l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così del futuro di Raspadori

"Sì, confermo. Ma Raspadori con la convocazione in Nazionale ha fatto sì che le società straniere si sono avvicinate. E' un giovane, un 2000 e dobbiamo continuare con questa politica di giovani nel nostro club. E' sicuramente incedibile e il prossimo anno sarà sicuramente con noi. Il nostro calcio, però, è in difficoltà. Su Locatelli e Berardi ci sono società straniere, solo la Juve delle italiane si è avvicinata a Locatelli. Abbiamo ceduto Marlon allo Shakhtar e il nostro bilancio è a posto, valuteremo con Locatelli per le condizioni economiche ma la realtà è questa: tanti giocatori di squadre italiane saranno costretti ad andare in grandi club all'estero. Noi però saremo soddisfatti e contenti se i nostri talenti rimanessero a Sassuolo".