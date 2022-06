Carnevali: “Col PSG si è parlato di Scamacca: è sicuramente interessante”

Il PSG fa sul serio per Gianluca Scamacca. Ecco le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo sull'attaccante

Il PSG fa sul serio per Gianluca Scamacca. Dopo i rumors su Inter e Milan, c'è il club campione di Francia in pole position per l'attaccante classe 1999. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così del futuro di Scamacca a gianlucadimarzio.com.