Carnevali: “Ecco chi voleva i nostri campioni. L’Inter è forte ma spero che lo scudetto…”

“Siamo convinti di avere una buona squadra, abbiamo cambiato poco e trattenuto i nostri giocatori più importanti, ma c’è desiderio di crescita e di migliorare sempre di anno in anno, conoscendo tutte le difficoltà”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è dichiarato soddisfatto dell’avvio di campionato della sua squadra. “L’anno scorso siamo arrivati ottavi, per fare un risultato migliore devi sperare che qualche big abbia un’annata inferiore alle attese. Ci piacerebbe tornare in Europa e dobbiamo fare di tutto per centrare l’obiettivo”.

Scudetto e mercato: “La Juve e’ favorita, l’Inter e’ forte ma spero che a vincere lo scudetto siano gli orobici”. E sui campioni del Sassuolo trattenuti nonostante l’interesse delle big, Carnevali ha aggiunto: “Locatelli interessava alla Juve, Boga al Napoli. Loro, così come Berardo e Caputo, hanno però sposato il progetto della società”.