CorSera – Casadei, il Chelsea torna alla carica. Corsa a tre, il diritto di recompra…

Tre club in corsa per Cesare Casadei, gioiello della Primavera di casa Inter. Occhio al diritto di recompra

Tre club in corsa per Cesare Casadei, gioiello della Primavera di casa Inter. Il Chelsea fa sul serio, ma non è l’unica squadra interessata al baby centrocampista. Ecco le ultimissime sul suo futuro dal sito del Corriere della Sera: “Il Chelsea torna alla carica per Cesare Casadei. Il club inglese è pronto a formulare una nuova offerta all’Inter per accaparrarsi il centrocampista classe 2003. Non solo il Chelsea. Casadei piace anche al Nizza e al Sassuolo: entrambe le squadre sarebbero disposte a lasciare un diritto di recompra all’Inter”, si legge.