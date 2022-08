Cds – Casadei vuole il Chelsea, i Blues preparano l’assalto: l’obiettivo dell’Inter

Cesare Casadei non è stato convocato per la sfida contro il Lecce per noti motivi di mercato: il Chelsea è in pole assieme al Sassuolo

Cesare Casadei non è stato convocato per la sfida contro il Lecce per noti motivi di mercato: "Il Nizza è in corsa, ma il Chelsea e il Sassuolo sono davanti. L'Inter ha scatenato l'asta e difficilmente i Blues la perderanno. Anche perché Cesare vuol volare in Inghilterra. Da martedì la trattativa con il Chelsea entrerà ancora più nel vivo: l'obiettivo è arrivare a quota 15 milioni con i bonus oppure ottenere una percentuale sulla futura rivendita. La recompra sarebbe possibile solo con il Sassuolo, ma l'affare sembra aver preso un'altra piega", spiega il Corriere dello Sport.