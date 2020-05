Mertens sfumato, l’Inter pensa a Cavani: era già in lista. L’attacco dipende da una costante

Sembrava davvero ad un passo dal scegliere l’Inter. Ma alla fine ha vinto la parte napoletana di “Ciro” Mertens. Il giocatore belga ora è vicinissimo alla firma del rinnovo con il Napoli. Quindi la società nerazzurra dovrà trovare un’altra opzione per l’attacco. In queste ore diventano sempre più ricorrenti le voci sul possibile arrivo a Milano di Edinson Cavani. Il giocatore del PSG ha un contratto in scadenza a giugno. Il Corriere dello Sport sull’interesse nerazzurro per l’attaccante scrive: “Il nome è quello di Cavani, coetaneo del belga e, come lui, in scadenza di contratto. Tuttavia, la vera e sostanziale differenza è che il Paris Saint-Germain, almeno per il momento, non ha effettuato alcun approccio per un rinnovo“. E quello del calciatore era un nome già sulla lista di Marotta.

Non c’è da escludere che il club parigino faccia un tentativo per trattenerlo. E poi c’è in sospeso con l’Inter anche la questione Icardi. Leonardo vorrebbe uno sconto rispetto alla cifra di 70 mln fissata al momento nel quale è stato concordato il prestito di Maurito. “Dovesse saltar fuori qualche intoppo, allora Cavani potrebbe tornare d’attualità, ma in questo momento qualsiasi squadra ha campo libero”, sottolinea Guadagno sul CdS.

Il club nerazzurro dovrà costruire l’intero reparto d’attacco qualora partisse Lautaro Martinez. A quel punto servirebbero tre attaccanti e per questo si sta puntando su giocatori in scadenza. Proprio come Cavani. Dopo l’addio al belga potrebbe quindi arrivare un’accelerata per l’uruguaiano. Piace anche all’Atletico Madrid e ha un ingaggio di 12 mln a stagione. Queste cifre dovrebbero essere riviste al ribasso in casa Inter e in questo sarebbe in vantaggio il club spagnolo. Però il giocatore conosce meglio il campionato italiano: ha giocato a Palermo e a Napoli, in Liga non ha mai giocato.

All’Inter che ruolo avrebbe Cavani? Dipende ovviamente da una costante, un nome sempre forte quando si tratta del mercato in uscita dell’Inter, quello di Lautaro. E’ dato vicino al Barça. Ma se l’argentino alla fine rimanesse a Milano farebbe ancora coppia con Lukaku da titolare e a quel punto l’uruguaiano potrebbe arrivare comunque, ma non avrebbe garantito il posto fisso in squadra. Ma se l’argentino partisse quel posto potrebbe essere preso proprio da Cavani. In estate era stato un candidato per l’attacco nerazzurro quando proprio Big Rom stava diventando un affare complicato.

(Fonte: Corriere dello Sport)