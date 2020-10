Mercato, Palmeri svela: “Cavani ha bussato alla porta dell’Inter. E’ allo United perché…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha stilato una classifica dei 10 migliori colpi di mercato a livello internazionale. Posizione numero 3 per Edinson Cavani, finito al Manchester United, sul quale però c’è un retroscena: “Ha bussato a tutte le porte: Inter, Benfica, Juventus, Real Madrid, PSG, Atletico.

Ma con la gentile collaborazione dell’intermediazione di Mendes, alla fine nelle ultime 24 ore è arrivato il trasferimento che non ti aspetti esattamente per i 10 milioni all’anno che chiedeva. Assomiglia molto alla mossa Falcao proprio ad Old Trafford, la speranza però è che questa volta vada decisamente meglio”, ha concluso.