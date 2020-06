In Francia litigano per Cavani: “Traditore? E perché? Non era costretto ad inginocchiarsi”

In Francia litigano per Cavani. Dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno neanche per giocare le gare di Champions ad agosto c’è chi gli ha dato del traditore. C’è anche chi ha scritto che le maschere dell’attaccante sono cadute. I tifosi su Twitter non gliele hanno mandate a dire: “Indifendibile, deludente, che triste fine”. C’è chi invece lo difende, non è colpa sua. Sul sito So Foot si legge: “Il vero colpevole di questa storia non è lui. Anche perché non c’era scritto da nessuna parte che avrebbe dovuto rinnovare per giocare la coppa ad agosto, non doveva fare per forza quello che tutti si aspettano facesse. Lo ha fatto durante i suoi sette anni a Parigi”.

Sono stati i dirigenti del club parigino a decidere che hanno voluto voltare pagina dicendo che sia lui che Thiago Motta non avrebbero rinnovato. Leonardo avrebbe potuto cedere il giocatore a gennaio all’Atletico Madrid. L’attaccante avrebbe voluto andare ma non è stato accontentato.

“Deluso dal non vedere accettata la sua richiesta, il capocannoniere nella storia del PSG non ha detto nulla. Come sempre. Ed è forse per questo motivo che i sostenitori non comprendono la decisione di Cavani di non prorogare il contratto di per due mesi. Per sette anni, il Matador è stato il soldato perfetto. Mai una parola pronunciata ad altra voce. Neanche quando è stato messo da parte per Ibrahimovic, per Neymar o per Mbappé. Neanche quindi quando gli hanno impedito di andare nonostante giocasse poco“, si legge nello stesso articolo. In sostanza se l’attaccante non ha detto nulla finora è perché era sotto contratto, finito quello non è costretto a dire sì alla proposta di rinnovo per due mesi del PSG. Non è stato quindi proprio lui a decidere di non avere la possibilità di giocarsi la Champions. Sono stati gli atteggiamenti del club parigino che hanno portato alla decisione. Un amore che è durato sette anni finisce quindi così. Dopo 200 gol segnati, 21 trofei vinti e un miliardo di km percorsi sul campo.

(Fonte: Sofoot.com)