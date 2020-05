Il ‘rischio Mertens’ non esiste: Inter, c’è un elemento cruciale che avvicina tantissimo Cavani

Dries Mertens, alla fine, ha deciso di restare a Napoli. Un fattore in più che piazza Edinson Cavani in cima alla lista dell’Inter per l’attacco della prossima stagione. I tifosi sperano, ovviamente, che la faccenda non si concluda allo stesso modo. Ma, da questo punto di vista, la differenza è sostanziale. Contrariamente a quanto accaduto a Mertens, che aveva comunque sempre ricevuto segnali positivi dal Napoli, infatti, Cavani non ha mai iniziato, almeno fin qui, discorsi per il rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain. Un elemento cruciale, che l’Inter può sfruttare alla grande, e che testimonia la volontà del club parigino di non proseguire con l’uruguaiano in squadra, spianando la strada, dunque, a tutte le pretendenti:

“L’Inter, che pensava di essere or mai prossima al traguardo per Merten, ora si concentra su qualcuno che comunque era già sui taccuini di Marotta e Ausilio. Il nome è quello di Cavani, coetaneo del belga e, come lui, in scadenza di contratto. Tuttavia, la vera e sostanziale differenza è che il Paris Saint-Germain, almeno per il momento, non ha effettuato alcun approccio per un rinnovo“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)