Mercato, Cavani sarà dell’Inter: i bookmakers sicuri. La quota crolla a picco

A 33 anni, Edinson Cavani cambia squadra. L’attaccante uruguayano, arrivato al Paris Saint Germain nel 2013 dal Napoli per la cifra monstre di 66 milioni di euro, lascerà infatti Parigi a giugno, termine naturale del suo contratto con il club francese.

Tanti i successi raccolti da Cavani all’ombra della Torre Eiffel, con 6 vittorie in Ligue 1, altrettante nella Supercoppa francese, 5 in Coppa di Lega e 4 in Coppa di Francia. Il tutto condito da 200 gol il 301 apparizioni. Da anni Cavani si conferma uno degli attaccanti più prolifici e letali di tutto il panorama calcistico mondiale. E ora che il suo contratto con il Psg si avvia alla fine, sono ovviamente tante le squadre interessate ad assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero.

Tra queste, però, gli analisti di Sisal Matchpoint ne hanno individuate alcune che vengono viste come favorite. Tra tutte spicca l’Inter, che è data a 2,25 come futura squadra di Cavani (entro il 30 settembre 2020), che potrebbe così fare rientro in Italia dopo ben 7 anni passati in Ligue 1. I nerazzurri, però, dovranno vincere la concorrenza dell’Atletico Madrid, visto che i colchoneros sono quotati a 4,00. Più staccate, ma comunque insidiose, Newcastle (9,00) e Juventus (12,00); quasi impossibile un futuro in MLS (50,00) o in Cina (33,00).

(Fonte: agipronews)