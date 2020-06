Le Parisien: “Cavani ha già scelto il nuovo club”. Ma non è l’Atletico: c’è mistero sulla firma

Edinson Cavani e il Paris Saint-Germain, una storia destinata a finire (male). E’ di ieri infatti l’indiscrezione secondo la quale l’uruguaiano avrebbe deciso di non prolungare il proprio contratto con il club francese, svincolandosi così di conseguenza il prossimo 30 di giugno e non ad agosto, a stagione finita. Tra una decina di giorni, dunque, qualsiasi club può farsi avanti e fare suo il cartellino del Matador a parametro zero. L’Inter è nella lista delle pretendenti per il centravanti, che però chiede un ingaggio ritenuto, ad oggi, troppo alto.

Ma perché questa scelta da parte di Cavani? Lo spiega Le Parisien: secondo una persona molto vicina al calciatore, questo avrebbe già trovato l’accordo con il suo nuovo club, che gli impedirebbe dunque di terminare la stagione con la maglia parigina. L’altra ragione, inoltre, risalirebbe al rapporto ormai deteriorato con l’area tecnica del PSG: non ha infatti gradito i comportamenti dei dirigenti negli ultimi mesi e avrebbe voluto trasferirsi all’Atletico Madrid già a gennaio, affare bloccato dal club francese, che chiedeva una cifra troppo alta. Sarà dunque ai Colchoneros il suo futuro? Nessuna informazione raccolta da Le Parisien, ad oggi, riconduce a questo scenario, nonostante in Spagna affermino che il rapporto tra le parti non sia mai terminato del tutto.