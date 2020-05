Pedullà – Cavani “sensibile” alle avance dell’Inter. E spunta il nome di un altro attaccante

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, non è da escludere il nome di Edinson Cavani per l’Inter: l’uruguayano prenderà, con calma, la sua decisione anche perché non vuole rompere con il PSG per il finale di stagione in campo europeo ma è “sensibile alle avance fatte dall’Inter”. Per l’Inter del futuro ci potrebbe essere anche Gaich, attaccante del San Lorenzo che era stato proposto alla Roma a gennaio. Il club argentino ha rifiutato un’offerta da 10 mln al Bruges ma ora rischia di pentirsene visto che l’entourage non vuole rinnovare e il contratto non è di lunga durata, con una clausola di 15 mln di dollari che potrebbe avvicinare club europei. L’Inter lo sta monitorando ma non è l’unica squadra interessata.

LAUTARO MARTINEZ – Pedullà ha riportato anche aggiornamenti su Lautaro Martinez: il Toro non ha intenzione di rompere con l’Inter ma il fatto che abbia aperto al Barcellona rappresenta, di fatto, la scelta di cambiare maglia. Sarà un argomento caldo nell’estate nerazzurra, con l’Inter che però ha una posizione definita, resa nota anche dalle parole di Ausilio.