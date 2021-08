CdS – Correa vuole l’Inter a tutti i costi: ecco la prima offerta alla Lazio

L'argentino è il nome preferito da Simone Inzaghi per l'attacco nerazzurro

Joaquin Correa è ora la prima pista per l'attacco dell'Inter. Il Corriere dello Sport riporta l'ultimo aggiornamento sulla questione: "Prima offerta dell’Inter per Correa: 5 milioni per il prestito e altri 25 per il riscatto. Insomma, dopo i primi sondaggi per Thuram, l’Inter si è mossa in maniera concreta anche per l’argentino della Lazio. Che, ieri, a conferma delle parole di Sarri alla vigilia, è finito in tribuna. Ma ancora più significative sono state le dichiarazioni di Tare, prima del fischio d’inizio del match con l’Empoli. «Correa all’Inter è una possibilità, non ancora una trattativa. Dipende da loro». Invece, a questo punto la trattativa c’è eccome. Solo che Marotta e Ausilio, dovranno vincere le resistenze di Lotito. Il presidente biancoceleste, infatti, valuta il “Tucu” una quarantina di milioni, compresi i bonus. Insomma, Correa vuole l’Inter a tutti i costi, ma c’è distanza e da viale Liberazione dovranno inevitabilmente rilanciare".