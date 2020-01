Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del mercato dell’Inter e delle trattative dei nerazzurri in questa finestra: “Politano al Napoli, Llorente all’Inter. A un passo l’accordo tra le due società per lo scambio di prestiti. Operazione in chiusura, anche il nerazzurro sembra convinto. Marotta porta a 20 l’offerta per Eriksen che ieri Mou ha mandato in campo nella ripresa”.