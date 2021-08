EDICOLA CDS – CR7 si offre al City. Vlahovic, è addio

Sulla prima pagina in edicola del Corriere dello Sport si parla di calciomercato e del futuro di Cristiano Ronaldo e Vlahovic

Sulla prima pagina in edicola del Corriere dello Sport nelle prossime ore si parla tanto di calciomercato e, in particolare, della situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo e Vlahovic. Scrive il quotidiano: "CR7 si offre al City. Vlahovic, è addio. A pochi giorni dal via del campionato, clamorosa girandola di colpi. Il procuratore del portoghese è volato in Inghilterra: la Juventus aspetta l'evoluzione. Salita a 70 milioni l'offerta degli spagnoli per Dusan: Commisso in arrivo a Firenze".