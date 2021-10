Ceccarini: “L’Inter dovrà fare qualcosa a sinistra. Torna d’attualità un vecchio nome”

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle trattative dell'Inter, in particolare per la corsia mancina

Nonostante la situazione finanziaria dell'Inter non sia delle migliori, in casa nerazzurra si pensa anche al futuro e a come rinforzare la squadra di Inzaghi. Su Tmw l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle trattative dell'Inter:

"Marotta e Ausilio hanno dimostrato grandi capacità nel saper sostituire Lukaku e Hakimi. Le quattro operazioni in entrata (Dzeko, Correa, Chalanoglou e Dumfries) stanno dando i frutti sperati. È chiaro che il bilancio non permette molti margini di manovra e allora ecco che il mercato delle occasioni può diventare ancora una volta decisivo. Sulla fascia sinistra il club nerazzurro dovrà fare qualcosa. Da tempo si parla di alcune soluzioni ma ora che anche Perisic andrà in scadenza servirà un profilo in grado di alternarsi con Dimarco. E proprio per questo è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Marcos Alonso, un obiettivo da almeno da un paio di stagioni. L’ex Fiorentina ha il contratto con la società inglese fino al 30 giugno 2023, Marotta e Ausilio sono pronti all’assalto. Ci sarebbe anche Gosens come profilo ma la richiesta dell’Atalanta è decisamente fuori portata".