Centrocampo Inter, acquisto sicuro: “In 3 certi di partire. A Conte sono rimasti solo questi 5”

Oltre all’attacco, dove l’Inter è pronta a intervenire per fornire a Conte un’alternativa di livello a Lukaku, il club nerazzurro è pronto a inserire in rosa anche un giocatore a centrocampo.

Con Eriksen, Nainggolan e Vecino sicuri di partire, infatti, all’allenatore restano a disposizione, per tre posti, solo Vidal, Barella, Gagliardini, Brozovic e Sensi, quasi sempre ai box in questo inizio di stagione. Inevitabile, dunque, porre rimedio a gennaio:

“Come Eriksen – 9’ in campo, senza mai alzarsi dalla panchina in 4 delle ultime 6 gare – e ovviamente Vecino. Significa che a centrocampo, le rotazioni sono ridotte a 5 uomini, tra cui Sensi, non ancora nella migliore condizione, per 3 posti. Inevitabile, insomma, una new-entry nel reparto durante la finestra invernale“.

(Fonte: Corriere dello Sport)