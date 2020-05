Inter, tridente da sogno: Sensi-Barella-Tonali. Il centrocampo che Suning vuole a tutti i costi

L’Inter si è portata avanti rispetto alla Juventus nella corsa a Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia. Un profilo che la dirigenza nerazzurra, con Steven Zhang e Beppe Marotta in primis, vuole a tutti i costi. Questo perché Tonali, classe 2000, è il profilo perfetto per la filosofia indicata dalla proprietà per i nuovi acquisti: giovani, forti e possibilmente italiani. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Con la cessione di Icardi l’Inter ha accumulato un piccolo vantaggio nella corsa a Tonali, perché a differenza della Juve è già riuscita a mettere a bilancio una bella plusvalenza, garantendosi una buona liquidità da reinvestire sul mercato. Ed è per questo che adesso ha voglia di accelerare per portarsi a casa quello che sembra il profilo perfetto della nuova filosofia Suning: giovani, forti e possibilmente italiani. Con Tonali, Sensi e Barella sarebbe un progetto più azzurro che mai“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)