Inter, Conte ha messo le cose in chiaro. “Il centrocampo deve contemplare questi due nomi”

N’Golo Kanté e Arturo Vidal: sono questi i due nomi che Antonio Conte vuole a tutti i costi per la sua Inter 2020/21. Nessun altro, come dimostra la frenata per Sandro Tonali. Lo conferma anche Il Giorno, che scrive: “Conte ha messo le cose in chiaro: il centrocampo nerazzurro, oltre al grande sogno Kanté, dovrà contemplare il cileno in rotta col Barcellona. Oggi, con i problemi del club catalano, la trattativa è agli sgoccioli, con 15 milioni di euro offerti per Vidal, il cui contratto scade a giugno 2021.

All’Inter il problema potrebbe essere legato all’ingaggio fissato per la stagione conclusa a 8 milioni di euro netti ma con un contratto triennale pronto sul tavolo, spetterà poi al giocatore trovare un accordo con Zhang per spalmare il compenso. Con l’Inter pronta a fare il grande investimento per il francese del Chelsea Kanté è sempre il centrocampo il settore su cui il club vuole concentrare gli sforzi per dare qualità, considerando gli addi di Brozovic e quelli papabili di Gagliardini e Vecino”.