Svanberg nome nuovo per il centrocampo: “Grande inizio di stagione in Serie A, Inter colpita”

Una grande squadra come l‘Inter si divide sempre tra campo e mercato. Perché c’è il presente, certo, ma c’è anche un futuro da programmare e costruire. Anche osservando i migliori talenti del nostro campionato, per anticipare la concorrenza e costruire la squadra del domani in anticipo.

In quest’ottica, secondo quanto riporta calciomercato.com, i nerazzurri starebbero osservando con molta attenzione la crescita di Mattias Svanberg, giovane centrocampista classe 1999 del Bologna, che sta ben figurando in questo inizio di stagione sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Lo svedese avrebbe attirato l’attenzione di molti club, Inter compresa:

“Sotto la guida tecnica di Sinisa Mihajlovic, l’ex Malmö sta crescendo a vista d’occhio e in questo campionato sta crescendo in termini di personalità e qualità. Per lui 5 partite disputate, con un gol e un assist all’attivo. Un avvio di stagione valso a Svanberg l’interesse di diversi club, tra questi l’Inter, che osserva la sua crescita“.

(Fonte: calciomercato.com)