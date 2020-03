Inter, per il centrocampo c’è un’ipotesi a sorpresa: al Milan non ne saranno affatto contenti

Tuttosport fa un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter, prospettando una pista di mercato per certi versi clamorosa e che potrebbe non lasciare molti sorrisi a Milanello. Secondo il quotidiano, infatti, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Manuel Locatelli, giovane centrocampista oggi al Sassuolo ma di fede e scuola Milan. Il giocatore non ha mai nascosto il suo rammarico per essere stato “scaricato” troppo in fretta dai rossoneri. Chissà che l’Inter non gli dia i giusti stimoli per tornare protagonista in una big. Scrive Tuttosport:

“L’Inter è sicuramente in gioco nella partita per Sandro Tonali, anche se intorno al centrocampista del Brescia si scatenerà un’asta con al centro la solita Juventus. Non viene perso di vista Lorenzo Pellegrini della Roma: il giallorosso non ha ancora rinnovato e recentemente ha vissuto un momento difficile con i tifosi. Difficile portarlo via, ma… Attenzione anche all’ex milanista Manuel Locatelli che nel Sassuolo è esploso. Il capitano dell’Under 21 è monitorato e potrebbe diventare un’ottima alternativa a Brozovic, considerando che Borja Valero a fine stagione dovrebbe salutare Appiano. Il tutto, senza dimenticare gli ottimi rapporti fra Inter e Sassuolo, vedi gli affari Politano e Sensi“.

(Fonte: Tuttosport)