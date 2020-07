MD – Operazione Lautaro in stand by: ecco cosa ha comunicato il CEO del Barça allo staff tecnico

Domani scade la clausola di Lautaro. Ad oggi è improbabile che il Barcellona versi nelle casse dell’Inter i 111 milioni della clausola. I problemi economici del club blaugrana non consentono di affondare sull’argentino. Anche oggi Beppe Marotta ha confermato che “l’Inter non vende i suoi giocatori più forti”. Su Twitter il giornalista di Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, sottolinea le difficoltà economiche del Barça: “L’operazione Lautaro è in stand by perché il Barça non ha abbastanza soldi per far fronte a ciò che l’Inter chiede. Il CEO Oscar Grau ha reso noto allo staff tecnico come stanno le cose. A meno che non ci sia un trasferimento importante che porti nelle casse del Barcellona abbastanza soldi“.