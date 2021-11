A gennaio colpo Inter? “C’era già l’accordo da 3mln annui. E Inzaghi vuole impiegarlo così”

Beppe Marotta ha spiegato quale sarà l'atteggiamento dell'Inter nel prossimo mercato di gennaio: le possibili mosse dei nerazzurri

Beppe Marotta ha spiegato quale sarà l'atteggiamento dell'Inter nel prossimo mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe non regalare grossi squilli, ma aggiustamenti qua e là sicuramente sì. Anche perché non è affatto escluso che alcuni calciatori lascino la compagnia ( vedi Vecino ) e che vengano dunque rimpiazzati da nuovi arrivi. Qualora il centrocampista uruguaiano dovesse andar via, infatti, c'è già pronto il sostituto: Nahitan Nandez. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"E qui si passa al connazionale Nandez, già vicino al nerazzurro la scorsa estate. Il jolly è forte di una promessa del Cagliari di lasciarlo andare in una grande. L'accordo a 3 milioni a stagione era già stato trovato qualche mese fa, ma non se n'era fatto nulla perché i due club non avevano trovato la quadra sul cartellino. Operazione non facile nemmeno adesso, con l'Inter che spingerebbe per un prestito di qualche mese e il presidente dei sardi Giulini che giustamente vuole monetizzare. Il tempo per discuterne non manca. Nandez a Inzaghi farebbe comodo perché può agire da esterno destro a tutta fascia ma anche da mezzala, a colmare l'eventuale vuoto lasciato da Vecino".