In Spagna convinti: Barcellona, Lautaro è un’ossessione. Chiude ‘il cerchio dei 9′”

E’ metaforicamente (ovviamente) come vivere sotto un bombardamento costante. Di notizie su Lautaro Martinez e sul suo arrivo al Barcellona ne arrivano in continuazione, ogni giorno. I quotidiani spagnoli che più insistono sul suo sbarco in blaugrana sono Sport e Mundo Deportivo.

Proprio il primo oggi parla del suo trasferimento e “del cerchio del 9” che si chiude. Perché? Perché da tempo i dirigenti stanno cercando di trovare qualcuno che sia all’altezza di Luis Suarez ma non sono mai riusciti veramente a trovarlo. “Marcatore collaudato, dominatore d’area, bestia indomita, un fastidio per le difese rivali. Ed è per questo che la sua lunga ombra sta diventando un problema quando si deve trovare chi possa sostituirlo”, scrive Sport. In questa continua caccia al sostituto dell’uruguaiano ci sono stati anche due nomi chiave, Alcacer e Griezmann. Il primo non ha avuto l’esplosione che ci si aspettava. Il secondo sta pagando l’andamento della squadra, ha anche avuto compiti difensivi, non ha ancora mostrato tantissimo feeling proprio con Suarez e Messi e dalle parti di Barcellona si dice non abbiano molta pazienza.

“Il francese ha fiducia, sa di poter sistemare le cose. Questo però non significa che il club non punterà su Lautaro Martinez. Si vuole con lui chiudere ‘la cerchia dei 9’ e dare una vota per tutte un valore all’attacco, dimostrare che c’è vita dopo Suarez. Il giocatore dell’Inter è istintivo, ha carattere ed è diventato la nuova ossessione del Barça. Ci sono molte incognite, un calciomercato incerto, un momento delicato per l’economia. Ma la trattativa è in corso”, conclude il quotidiano spagnolo.

(Fonte: Sport.es)