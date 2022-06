CorSera – Inter, giocatori top in arrivo, ma una cessione pesante è certa

Giocatori top in arrivo, con lo spauracchio di una cessione pesante in arrivo. L'Inter viaggia su due binari in questo calciomercato estivo

Marco Macca

Giocatori top in arrivo, con lo spauracchio di una cessione pesante in arrivo. L'Inter viaggia su due binari in questa prima parte di calciomercato estivo. Ecco l'analisi del Corriere della Sera:

"Se gli obiettivi nerazzurri per pianificare la rivincita dopo l’enorme delusione sono grandi nomi del calibro di Lukaku (29 anni), Dybala (28) e Mkhitaryan (33), vale a dire giocatori top che consentano a Inzaghi di migliorare subito e ulteriormente una squadra già fortissima, i profili esaminati dai rossoneri sono esattamente all’opposto: giovani, da valorizzare e soprattutto con ingaggi contenuti. Il derby come scontro ideologico, come scelta di campo. La certezza è che l’ottimo Marotta qualche sacrificio lo dovrà pur fare, se vuole rientrare di quei 70 milioni necessari per far fronte alla complessa situazione finanziaria del club".

(Fonte: Corriere della Sera)